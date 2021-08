Emporio solidale, nuovo appello: “Serve materiale scolastico per le famiglie”

Biro, quaderni, matite, astucci, zaini, e non solo. L’emporio solidale in via Primo Maggio a Piacenza lancia un nuovo appello: la raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà economica, in vista dell’ormai imminente ripresa delle lezioni. “I nostri ragazzi sono davvero tanti e vogliamo permettere a ciascuno di loro di prepararsi al meglio all’avvio dell’anno scolastico”, si legge nel messaggio diffuso dalla struttura sui social network. “L’inizio della scuola si sta avvicinando e grazie ai nostri affezionati sostenitori abbiamo raccolto tanti articoli di cancelleria, che da questa settimana andranno ad allestire il nostro scaffale dedicato agli studenti. Siete ancora in tempo per portarci altri prodotti”.

