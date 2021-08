Si schianta contro un palo e aggredisce i carabinieri: denunciato 34enne

Un 34enne residente nel Pavese è stato denunciato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi schiantato stamattina, 25 agosto, con la sua Jeep contro il muro e la cancellata di un’edificio di via I Maggio a Castel San Giovanni. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo ha iniziato a inveire e i carabinieri di Borgonovo e del Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno faticato non poco a tenerlo a bada. Portato, sotto scorta, in ospedale è stato sottoposto ai test tossicologici. A bordo dell’auto anche un 37 enne.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà