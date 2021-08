Veggioletta, i residenti: “Stop al passaggio dei mezzi pesanti vicino alle abitazioni”

“Mezzi pesanti di giorno e notte, in particolare quelli dei pomodori, che disturbano il sonno dei residenti nonostante la presenza ben visibile dei cartelli di divieto”. È la segnalazione di alcuni residenti del quartiere Veggioletta a Piacenza, infastiditi – a dir poco – dal transito dei camion in prossimità delle loro abitazioni.

I cittadini dicono di aver già denunciato il problema all’amministrazione comunale e alla polizia municipale. “Finora non abbiamo ricevuto un riscontro – puntualizzano -. A risentirne sono soprattutto le persone anziane che vivono vicino al dosso all’angolo tra via Pirandello e via Guicciardini, malgrado la segnaletica posizionata da anni in questa zona. Chiediamo di fermare il passaggio dei mezzi pesanti nel quartiere”.