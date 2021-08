“Forte legame con la montagna”: festa per i 18enni di Farini e Ferriere

Sono tutti molto legati all’Alta Val Nure i 18enni di Ferriere e Farini che hanno festeggiato la maggiore età. Si sono ritrovati in piazza a Ferriere per partecipare alla messa cui è seguita la parte più goliardica, la festa, con il tradizionale “giro dei bar” sia di Ferriere che di Farini. Erano infatti una ventina le ragazze e i ragazzi che hanno celebrato il loro anno di nascita, il 2003, chiamati a raccolta da Ferriere e da Farini. Erano tutti amici, alcuni che vivono stabilmente in Alta Val Nure, alcuni che vivono in pianura, a Piacenza o alle porte della città, ma che hanno legami stretti con Ferriere o Farini, soprattutto perché la famiglia ha origine in Alta Val Nure.

Tutti stanno affrontando le scuole superiori e pensano al futuro, che non vedono lontano da Ferriere o Farini, desiderando di poter vivere e lavorare in quei luoghi, mantenendo le amicizie che si sono create in questi anni.

LE INTERVISTE NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’