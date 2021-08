Vaccini senza prenotazione, doppio appuntamento in piazza Cavalli

Dopo l’elevata adesione della settimana scorsa, si rinnova, venerdì 27 agosto dalle 19 alle 23.30, l’appuntamento sotto i portici di Palazzo Gotico con la serata aperta, senza prenotazione, rivolta a tutti i cittadini dai 12 anni in avanti, residenti e domiciliati tra città e provincia, che non si siano ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid.

Gli stand, allestiti dall’Azienda Usl in collaborazione con il Comune di Piacenza,

saranno operativi – sempre sotto i portici di Palazzo Gotico – anche nella mattinata di

sabato 28, dalle 8 alle 13, in occasione del mercato settimanale. Come avvenuto la

settimana scorsa, nell’occasione verrà somministrato il vaccino Pfizer e sarà richiesta,

a tutti gli utenti che si presenteranno, la compilazione dell’apposito questionario.

L’accesso all’area vaccinale prevede la rilevazione della temperatura corporea e sarà

condizionato al rispetto di tutte le normative per la prevenzione dei contagi, sia

nell’area di colloquio preliminare con i medici, al momento della vaccinazione e negli

spazi destinati ai minuti di attesa prima e dopo l’iniezione.

