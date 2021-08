Torna lo Sbaracco: dieci giorni di sconti in centro storico dal 1° all’11 settembre

Torna lo Sbaracco in centro città da mercoledì 1° a sabato 11 settembre. Dieci giorni di proposte super scontate all’interno dei negozi, mentre domenica 5 settembre ci sarà il “fuori tutto” con la merce esposta in strada in piena sicurezza. L’iniziativa è promossa da Confcommercio Piacenza, dall’associazione commercianti Vita in Centro e in collaborazione con il comune di Piacenza e gli altri soggetti che compongono la cabina di regia del commercio cittadino (CNA, Confesercenti e CCIAA di Piacenza).

