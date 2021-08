Dal 7 settembre vaccinazioni anche nelle farmacie. Nel Piacentino due adesioni

In seguito a un accordo tra la Regione Emilia Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, anche le farmacie potranno, su base volontaria, effettuare nei loro locali o in locali esterni di pertinenza adeguatamente allestiti, la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus. Al momento le farmacie piacentine convenzionate sono due. (“Cardona e Corvi” in via Colomba a Piacenza, “San Pietro in cerro” in via Roma a San Pietro in Cerro).

“Dai presidi sanitari più diffusi e capillari sul territorio arriva così un aiuto fondamentale per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale – scrive la Regione -. La farmacia, quale “presidio di salute” più vicino al cittadino, può esercitare un importante ruolo per intercettare, informare e sensibilizzare coloro che, pure avendone i requisiti, ad oggi non hanno ancora prenotato la vaccinazione anti-Covid contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo dell’immunizzazione di un più ampio numero di persone; tante sono infatti le occasioni, nell’ambito della dispensazione del farmaco e dei servizi già svolti dalla farmacia, quali ad esempio l’esecuzione di tamponi antigenici o la stampa dei green-pass, per entrare in contatto con cittadini non ancora vaccinati”.

Potranno vaccinarsi in farmacia convenzionata solo le persone maggiorenni che autocertifichino di non presentare nessun minimo fattore di rischio quali condizioni di compromissione del sistema immunitario, una storia clinica di convulsioni o reazioni allergiche gravi, la presenza di sintomi da Covid e l’aver sofferto di determinate malattie in passato.

Per quanto riguarda le prenotazioni, il cittadino che desideri vaccinarsi in farmacia può accedere al portale ER-Salute, scegliere la farmacia convenzionata presso la quale eseguire la vaccinazione all’interno della lista regionale di quelle aderenti al progetto, disponibile sempre sul portale ER-Salute e costantemente aggiornata, contattarla e prenotare la vaccinazione. Il cittadino può recuperare al contempo sul portale ER-Salute la scheda di valutazione (disponibile al seguente link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/scheda ) per l’idoneità alla vaccinazione in farmacia comprensiva del modulo di consenso e dell’informativa sul trattamento dei dati personali e presentarla adeguatamente compilata al farmacista vaccinatore a cui intende rivolgersi.

Al momento, circa 100 farmacie hanno già aderito. L’elenco completo, con tutte le altre che via via si aggiungeranno, è disponibile al link https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-anti-covid-in-farmacia/farmacie-aderenti, con aggiornamenti costanti.

L’avvio delle prenotazioni delle vaccinazioni in farmacia è previsto per il 7 settembre 2021. I vaccini utilizzati saranno Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.

Sempre riguardo alle prenotazioni, con l’unico obiettivo di non sprecare il prodotto e solo nel caso uno o più prenotati non si presentino all’appuntamento, il farmacista ha la facoltà di anticipare la data di vaccinazione di altri cittadini, attingendo unicamente alla lista delle prenotazioni della propria farmacia.

