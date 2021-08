Cade in moto a Bobbio, centauro trasportato a Parma in elicottero

È stato necessario l’intervento del servizio di elisoccorso oggi, domenica 29 agosto, a Bobbio dove un motociclista è rimasto seriamente ferito in seguito a una caduta. È accaduto poco dopo le 11, in via Poggio San Desiderio, nei pressi della piscina comunale. Stando alle notizie raccolte, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo prima di cadere rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Bobbio che hanno prestato le prime cure dopodiché è giunto l’elicottero decollato da Parma che ha condotto il ferito all’Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni dell’uomo sono molto serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita.