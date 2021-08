Incidente a Croara, 19enne muore all’ospedale una settimana dopo lo schianto

Una settimana dopo l’incidente avvenuto sulla Provinciale nella zona di Croara, non ce l’ha fatta uno degli occupanti della vettura finita fuori strada nella notte tra il 20 e il 21 agosto.

Quattro i giovani feriti, uno è deceduto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto all’ospedale di Parma dove si trovava ricoverato in seguito all’incidente, si tratta del 19enne piacentino Francesco Bonvicini.

I ragazzi viaggiavano tutti su un’auto che alle 3 del mattino era finita fuori strada dopo aver affrontato una curva. La vettura era andata a sbattere contro alcuni alberi ed era rimbalzata sulla carreggiata.

I quattro giovani erano stati portati all’ospedale, i timori maggiori erano proprio per il 19enne nato a Fiorenzuola: il ragazzo era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Parma ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche.