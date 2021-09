Incidente di Croara, denunciato per guida in stato di ebrezza il conducente

E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti il ventenne che alla guida di una Opel Astra nella notte fra il 20 e il 21 agosto scorsi aveva improvvisamente perduto il controllo del mezzo, uscito di strada nel tratto compreso fra Croara e Statto. Il bilancio era stato di quattro feriti: di cui due molto gravi. Uno di questi, Francesco Bonvicini, 18enne di Cadeo, non ce l’ha fatta.

Il ventenne alla guida era stato sottoposto ad alcuni esami subito dopo l’incidente stradale per poter valutare le sue condizioni psicofisiche al momento della guida. I test hanno dato esito positivo sia al consumo di alcol che a quello di droghe leggere. Ora il giovane rischia l’imputazione di omicidio stradale.