La Casa di Iris festeggia dieci anni: eventi in programma. “Riparte la beneficenza”

In arrivo nuovi investimenti alla Casa di Iris, tra cui l’ampliamento dei posti disponibili e il trasferimento della sede operativa accanto all’hospice. Servono però fondi benefici (e non solo) per potenziare ulteriormente la struttura di via Bubba che si prende cura di pazienti con malattie in fase avanzata. Ecco quindi una serie di eventi – in occasione dei dieci anni della Casa di Iris – per raccogliere fondi. “In questi mesi, a causa del Covid – spiega Sergio Fuochi, presidente dell’associazione Insieme per l’Hospice – abbiamo dovuto sospendere molte iniziative pubbliche di natura benefica. Adesso, finalmente, si riparte”.

Gli appuntamenti sono stati presentati nella sala consiliare di palazzo Mercanti con il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

IL PROGRAMMA COMPLETO: