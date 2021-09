“Intuizioni che salvano la vita”. Lo studio con l’eparina su Emergency Care Journal

“Intuizioni che salvano la vita”. Inizia così il post che Marco Stabile, primario del reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’ospedale di Castel San Giovanni, ha scritto sui social network per annunciare che lo studio per curare i pazienti Covid non gravi con l’Eparina ad alte dosi, avviato nel marzo dello scorso anno in piena pandemia, è stato pubblicato sulla rivista medica Emergency Care Journal.

