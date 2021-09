Nuovo campo da calcio a Sant’Antonio: scontro tra residenti e comune

Continua a far discutere il progetto di realizzazione di un campo d’allenamento per la società calcistica Gotico Garibaldina nel “Bosco degli alpini” di Sant’Antonio. Da una parte i residenti chiedono di “non consegnare il parco pubblico di via Carini a una realtà privata”, dall’altra il comune rivendica la volontà di “risistemare questo terreno in mezzo al quartiere”.