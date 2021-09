Farnesiana, sorpresi mentre tentano di rubare un camper: fermati tre uomini

Tre nordafricani nella tarda mattinata di domenica 5 settembre hanno tentato di rubare un camper parcheggiato in via Camia a Piacenza ma sono stati sorpresi dal proprietario e si sono dati alla fuga. Sul posto sono accorsi gli agenti della volante di polizia che hanno fermato i tre presunti responsabili del tentato furto. Condotti in questura uno di loro si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi.

