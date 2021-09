Lite in via Torricella, africano sfregiato al volto con un coltello finisce in ospedale

In via Torricella a Piacenza un africano è stato ferito da una coltellata al volto da uno sconosciuto nella serata di sabato 4 settembre. L’uomo è stato subito soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso. Da quanto si è appreso l’africano avrebbe avuto un diverbio con un altra persona incontrata nella via. Quest’ultima non avrebbe esitato a servirsi del coltello per sfregiare il malcapitato. Sul fatto indaga a polizia.

