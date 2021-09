Polizia locale in lutto per l’improvvisa scomparsa di Ferruccio Chiesa

È morto improvvisamente nella notte a soli 63 anni, nella sua abitazione di Calendasco, Ferruccio Chiesa, ex Ispettore Superiore della polizia municipale di Piacenza, in pensione ormai da qualche mese dopo quasi 40 anni di servizio.

Impegnato prima come agente di prossimità, in particolare in centro storico, poi come motociclista, da diversi anni aveva l’incarico di Caposervizio al Comando di via Rogerio. Era apprezzato dai colleghi e dai cittadini per la professionalità, a cui abbinava umanità e simpatia.

