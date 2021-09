Scuola, per la ripartenza bus all’80% di capienza. Non sarà necessario il green pass

“Visto e considerato che la scuola ripartirà lunedì 13 settembre con la didattica in presenza, e conseguente annullamento della dad (didattica a distanza, ndc), il trasporto pubblico dedicato agli studenti si sta organizzando per garantire mezzi che viaggino all’80 per cento della capienza”.

Lo fa sapere Paolo Garetti, amministratore unico di Tempi Agenzia, la società partecipata del Comune che ha il compito di “controllare” il servizio di trasporto pubblico gestito da Seta.

In relazione all’imminente avvio del nuovo anno scolastico, infatti, si è recentemente riunito (presieduto dal prefetto) il tavolo tecnico scuole – trasporti per il contenimento della diffusione del Covid nel trasporto pubblico.

“Nonostante il tavolo sia ancora aperto – ha spiegato Garetti – sono già emerse le prime indicazioni. I dati che sono stati forniti si riferiscono all’anno 2019: il 2020, infatti, a causa della pandemia, presentava particolarità decisamente differenti rispetto al normale andamento del traffico pubblico scolastico. Seta e Regione sono state avvisate: stiamo attendendo le ultime approvazioni per rendere operativo il piano. Indicazioni operative che scatterebbero già dal 13 settembre, tenendo presente che non tutti gli istituti della nostra provincia partiranno subito con un orario delle lezioni ben definito. I dirigenti scolastici piacentini si sono comunque dimostrati estremamente disponibili nel cercare di ottimizzare gli orari di ingresso e di uscita degli studenti, in attesa di un programma definitivo che possa rendere tale anche il piano di trasporto a servizio delle scuole”.

Per il momento l’utilizzo dei mezzi rimarrà regolamentato secondo le norme attuali: non sarà dunque necessario il green pass per accedere ai bus.