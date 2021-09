Ricordo dei Caduti di Barriera Genova: “Il loro coraggio ha salvato la nostra città”

Piacenza ha ricordato i suoi eroi stamattina, 9 settembre, con la commemorazione dei Caduti nella battaglia del 1943 a Barriera Genova per difendere la città dall’avanzata delle truppe tedesche. Anche quest’anno le autorità piacentine hanno deposto le corone d’alloro e ricordato i gesti di coraggio che hanno protetto Piacenza. Il sindaco e presidente della provincia Patrizia Barbieri ha ricordato: “Ci sono, in ogni città, luoghi che più di altri sono custodi di memoria. Così è per Barriera Genova, che all’alba del 9 settembre 1943 fu teatro di un drammatico scontro a fuoco in cui persero la vita – nella strenua difesa della propria comunità e del proprio territorio – militari e civili, mossi e uniti da ideali cui oggi rendiamo il nostro più sincero e partecipe tributo. Nella coerenza delle loro scelte, nel coraggio delle loro azioni sono scritte pagine di storia che a 78 anni di distanza onoriamo con profonda consapevolezza, ritrovando, nel ricordo di quella tragica battaglia, il primo germoglio del cammino che valse, a Piacenza, la Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita dalla Presidenza della Repubblica, come riconoscimento al sacrificio di tanti suoi figli nella lotta per la Liberazione”.

Il discorso del sindaco