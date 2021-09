Giardini Margherita da vivere, con in Festival delle Ragazze e dei Ragazzi

Prima edizione per il Festival delle Ragazze e dei Ragazzi, che si terrà domenica 12 settembre dalle ore 10 alle 20 ai Giardini Margherita di via Alberoni. Un evento a ingresso libero, aperto a tutta la cittadinanza, per scoprire quello che una centinaio circa di giovani del Quartiere Roma hanno imparato negli ultimi mesi, spaziando tra musica, cinema, pittura e teatro.

“Un momento di restituzione alla cittadinanza di una serie di laboratori di vario genere, su un bando dell’Amministrazione per i giovani, riguarda tutti i problemi che incontrano i ragazzi a livello di doposcuola e volontariato”, così lo ha presentato l’organizzatore Bernardo Carli, in Municipio insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte e all’assessore alla sicurezza urbana Luca Zandonella.

Il programma prevede: ore 10.30 “Quante storie…per un tesoro” di Quarta Parete Teatro, ore 11.30 “I laboratori si raccontano” con “Mi RAPconto in musica”, ore 12 “I laboratori si raccontano” con Dance Foundation ASD (Hip Hop), dopo la pausa, ore 15 spettacolo di giocoleria con Manicomics Teatro, ore 15.30 “C’è DI Più Giovani per il Quartiere Roma” con l’oratorio San Giovanni Bosco, ore 16.30 “I colori delle emozioni” con Manicomics Teatro, ore 17 visita all’orto didattico della scuola Alberoni, a seguire laboratorio, ore 17.30 progetti per il nuovo anno in collaborazione con CSV Emilia, ore 18 Teatro Forum “Storie di ordinaria islamofobia: lavoro?” di coop Giolli. Durante la giornata verrà proiettato il corto “Cinema Ragazzi” che alcuni giovani hanno realizzato con il videomaker Paolo Guglielmetti.