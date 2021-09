Scontro a tre alla Madonna del Pilastro, un’auto si ribalta e finisce nel campo

Uno scontro che ha coinvolto tre auto si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 12 settembre lungo la provinciale 11 in località Madonna del Pilastro. Ancora da chiarire le cause dell’incidente nel quale uno dei tre mezzi è finito nel campo, ribaltato su un lato. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e di Borgonovo, l’auto infermieristica del 118, i vigili del fuoco di Piacenza e i carabinieri del radiomobile Piacenza, e di San Nicolò per i rilievi di legge.

