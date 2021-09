Riasfaltate via Casella e via Castagna: conclusi i lavori nel quartiere Belvedere

Conclusi i lavori di posa della nuova pavimentazione stradale in via Casella e via Castagna nel quartiere Belvedere. L’intervento ha riguardato le intere strade, per una superficie complessiva di 4.400 metri quadrati. “Nell’ultimo periodo abbiamo realizzato nel quartiere Belvedere una serie di significativi interventi che hanno permesso di riqualificare in particolare i marciapiedi di più di 10 vie, proprio a partire da via Castagna, di cui completiamo il restyling con la nuova pavimentazione stradale insieme a via Casella, nella zona della piscina comunale”, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi.

