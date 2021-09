Punto di primo intervento di Farini, assunti tre infermieri non il medico

Un passo avanti c’è, almeno dal punto di vista contrattuale, ma non nella direzione sperata da tanti. Nella determina dirigenziale pubblicata il 13 settembre nell’albo pretorio infatti l’Ausl ufficializza l’assunzione a tempo indeterminato di tre infermieri per il punto di primo intervento di Farini, confermandone quindi intanto l’operatività. Tre infermieri a tempo indeterminato non è un risultato scontato, ma non è neppure quello che avevano chiesto a fine agosto alcuni cittadini e a seguire i sindaci di Ferriere Carlotta Oppizzi e di Farini Cristian Poggioli con la richiesta di avere un medico in organico. La postazione, si ricorda, è attiva 24 ore su 24.

