Viaggiava su auto sottoposta a fermo e con cacciaviti da scasso: operaio denunciato

I carabinieri di Borgonovo hanno denunciato un operaio con precedenti penali per reati contro il patrimonio, per porto di armi o oggetti atti ad offendere e violazione di sigilli. Il 21 settembre, intorno alle ore 19.30, una pattuglia ha fermato l’operaio 41enne, lungo la SP 412, alla guida della propria autovettura. L’uomo è stato trovato in possesso di due grossi cacciaviti occultati nell’abitacolo del veicolo. L’auto era sottoposta a fermo amministrativo. Con lui viaggiava un disoccupato di 44 anni, di origini straniere, con precedenti penali, che è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish nascosti nel portafoglio e per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata, così come i due grossi cacciaviti. L’auto di proprietà dell’operaio 41enne è stata sottoposta a sequestro ai fini della successiva confisca.