Cade da tre metri mentre sistema la propria abitazione, 74enne in gravi condizioni

E’ in condizioni molto gravi l’uomo di 74 anni che oggi, giovedì 23 settembre, intorno alle 18.30, è rimasto vittima di una caduta da un’altezza di quasi tre metri mentre era intento in alcune operazioni di manutenzione della propria abitazione. E’ accaduto in strada dei Montini, nel comune di Pontedellolio. Il 74enne ha perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala appoggiata al muro del fabbricato: l’uomo ha riportato un forte trauma cranico e per questo, dopo un primo intervento degli operatori del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza Valnure, è stato disposto l’invio del servizio di elisoccorso. Il ferito è stato caricato a bordo del velivolo e condotto all’Ospedale Maggiore di Parma.

