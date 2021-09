Ragazzina narcotizzata, vittima di una rapina: sotto shock all’ospedale

È stata condotta all’ospedale in stato di shock, una ragazza di 14 anni che ieri pomeriggio dopo essere stata vittima di un tentato furto o, visto il contatto con i ladri, si potrebbe parlare a tutti gli effetti di una rapina. È accaduto in un paese della Valdarda. Non sono chiari al momento i contorni dell’inquietante vicenda sulla quale i carabinieri stanno cercando di fare luce. Si teme che la minorenne possa essere stata narcotizzata con uno spray e anche per questo non è risultata lucida. Da una prima e molto sommaria ricostruzione sembrerebbe che i malviventi fossero in due e che, con qualche stratagemma, forse fingendosi corrieri che dovevano consegnare un pacco, si sono fatti aprire la porta d’ingresso. Da questo momento però, cosa sia successo, è ancora un mistero.

