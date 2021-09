Via Colombo, l’ex ghiacciaia diventa un palazzo moderno: “Riqualificata la zona”

Rinasce un angolo di Piacenza a lungo dimenticato: è stato infatti inaugurato un nuovo complesso commerciale e residenziale nel piazzale tra via Colombo e via Manzoni, sulle ceneri dell’ex ghiacciaia attiva in passato. Su una superficie di circa tremila metri quadrati, la società privata Bell ha realizzato una palazzina moderna, arricchita da un giardino scenografico con aiuole e passerelle in legno.

Presente all’inaugurazione, venerdì sera, anche il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri: “Si tratta di un intervento importante in una zona della città che ha necessità di iniziative di riqualificazione”. La sistemazione dell’ex ghiacciaia contribuisce infatti ad aumentare la percezione di sicurezza nel quartiere, oltreché a garantire più servizi agli abitanti. Per ora, sono presenti bar, uffici e ambulatori medici.

A capo dell’operazione c’è appunto il gruppo Bell, attivo da più di trent’anni nel settore immobiliare come holding strutturata in più realtà specializzate in costruzioni civili e piani di riqualificazione urbana. La società appartiene alla famiglia piacentina Magnelli.