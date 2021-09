Confesercenti, Piacenza nella presidenza regionale. “Più commercio di vicinato”

Alla guida di Confesercenti Emilia-Romagna è stato riconfermato Dario Domenichini, che sarà affiancato per i prossimi quattro anni anche dai piacentini Nicolò Maserati e Fabrizio Samuelli come membri effettivi come membri effettivi della presidenza e Fausto Arzani e Bruno Sacchelli quali invitati. All’interno della giunta regionale dell’associazione di categoria è stata confermata la presenza dello stesso Maserati: “Si tratta di un grande risultato per la nostra realtà locale, frutto del lavoro e della considerazione che abbiamo nel tempo sempre più acquisito. Un merito all’impegno e alla dedizione sempre messo in campo da dirigenti, funzionari, associati ed operatori della Confesercenti piacentina”.

Il presidente regionale Domenichini, adesso, ritiene che sia il momento di guardare in avanti: “Le nostre imprese – commenta – potranno risollevarsi solo con azioni mirate: una seria riforma fiscale e burocratica per ridurre costi e adempimenti; la lotta all’abusivismo; un’equa tassazione delle transazioni che passano dai grandi gruppi del web; un piano strategico straordinario per il rilancio del commercio di vicinato, per il ruolo sociale che esprime oltre che economico, e del turismo, in particolare quello delle città d’arte”.

Relativamente al commercio, Maserati, presidente di Confesercenti Piacenza e presente ai lavori dell’assemblea di ieri, pensa al rilancio del commercio di vicinato che, come rilevato da una ricerca condotta da Nomisma, risulta essere molto importante per i cittadini della nostra regione perché accresce il senso di appartenenza a una comunità (44% degli intervistati), rappresentando così un punto di incontro per gli abitanti della zona (64%).