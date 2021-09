L’inglese già al nido: l’asilo Biribimbo di Castello aderisce al progetto regionale

L’asilo nido comunale Biribimbo di Castel San Giovanni è una delle 76 strutture per l’infanzia che a livello regionale hanno aderito a Sentire l’inglese. Il progetto pilota cioè avviato dalla Regione Emilia Romagna con il dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna per avviare sin dai primi anni di vita i bambini alla lingua inglese. “Abbiamo aderito al progetto – dice l’assessore all’infanzia Elena Galli – e a breve potremo partire con piccoli laboratori pensati su misura, ovviamente, per i bimbi di quell’età”. Per i 54 piccoli del nido comunale l’anno è iniziato con un nuovo gestore. Unicoop e Pro.ges si sono aggiudicate il bando per la gestione del servizio di nido per i prossimi tre anni.

