Malore fatale mentre è in auto con il padre: morto un bimbo di soli 8 anni

Un bimbo di soli otto anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, colto da malore.

La tragedia è avvenuta oggi intorno alle 13.00 in via Falconi, alla Farnesiana.

Il piccolo, di origine africana, soffriva già di alcuni seri problemi di salute e si è sentito male mentre era in auto con il padre.

L’uomo ha subito fermato il veicolo e una zia ha chiamato il 118. Sul posto è accorsa un’autoambulanza che ha portato al pronto soccorso il bambino. Purtroppo ogni tentativo per mantenerlo in vita è stato vano.

Sul posto per i rilievi di rito sono accorse le Volanti di polizia.

