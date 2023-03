Nel primo pomeriggio di oggi, una donna era in sella alla bici in via Sant’Antonino a Piacenza quando, a causa di un malore, è caduta a terra. Prontamente soccorsa, la giovane è stata trasportata all’ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

