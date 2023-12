Un cliente viene colto da malore, salvato dall’intervento della barista

Un uomo colto da malore si è accasciato a terra mentre si trovava in un bar, è stato subito soccorso dalle due bariste, una delle quali volontaria al 118 di Casalpusterlengo. È accaduto giovedì pomeriggio al bar “Panta Rei” di via Romagnosi. In quel momento erano dietro la banco Erika Giordano che è volontaria del 118 e Alessia Cavatorta.

“Era un signore che viene spesso nel nostro bar – ha spiegato Giordano -, era seduto ad un tavolino quando improvvisamente è stato colto da malore ed è caduto a terra, ha cercato di rialzarsi ma è di nuovo caduto. Aveva convulsioni, ho quindi chiamato il 118 e l’ho spostato adagiandolo su un fianco”. Ambulanza e automedica sono arrivate subito dopo, lo hanno adagiato su una barella e trasportato d’urgenza all’ospedale dove fortunatamente l’uomo, un cinquantenne piacentino, si è ripreso.