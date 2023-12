Si sente male in casa e non risponde al collega di lavoro che lancia l’allarme

Non vedeva il suo amico e collega di lavoro da venerdì della scorsa settimana, ha provato a chiamarlo al telefono, ma dal momento che non rispondeva si è preoccupato ed ha avvisato il 112. L’amico è stato trovato dai carabinieri, in casa, immobilizzato. Era stato colpito da un improvviso malore. E’ accaduto il 14 dicembre a Sperongia di Morfasso. Sempre nella giornata di giovedì anche una donna di 69 anni è rimasta immobilizzata dopo essere caduta in casa, a Fiorenzuola.

