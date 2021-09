Onorata la memoria del brigadiere Luca Di Pietra a sette anni dalla tragica morte

Nella chiesa di Vigolzone è stata celebrata questa mattina una messa in suffragio del vice brigadiere dei carabinieri Luca Di Pietra, scomparso 7 anni fa a Castel San Giovanni a causa di un tragico incidente stradale.

Un mazzo di fiori è stato deposto alla stele che ricorda Di Pietra al parchetto di via Montanelli, alla presenza della famiglia e delle autorità.

Di Pietra perse la vita il 29 settembre 2014 intorno a mezzogiorno quando, a bordo della gazzella del Radiomobile con il collega Massimo Banci, rimase coinvolto in un incidente nella zona logistica di Castel San Giovanni mentre inseguiva un’auto sospetta. Aveva 39 anni e lasciò la compagna e due figli. Massimo Banci, rimase gravemente ferito.

