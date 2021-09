Podenzano, sistemata la fuga di gas: la strada statale è stata riaperta

È stata riaperta attorno alle 11.00 la strada statale 654 di Val Nure, a Podenzano, che era stata chiusa per una fuga di gas. I tecnici incaricati hanno ripristinato e messo in sicurezza la situazione.

NOTIZIA DELLE 10.00 – Un tratto della statale 654 Val Nure a Podenzano è chiusa al traffico a causa della rottura di una tubazione di gas. La zona è stata evacuata per sicurezza e sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, Anas e la Polizia locale di Valnure-Valchero con alcune pattuglie per deviare il traffico sui percorsi alternativi.

Una ditta che stava effettuando lavori sulla 654 all’altezza del bar Trocadero inavvertitamente ha toccato un tubo del gas, rompendolo. La strada è chiusa dal semaforo tra via Roma e via Piatti fino alla rotonda di Maiano.