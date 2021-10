Si torna alla socialità: tre nuovi corsi dell’università della terza età

Dopo il Covid è necessario riprendere la socialità soprattutto tra gli anziani. Vanno in questa direzione le attività rivolte alla Terza età promosse dai Servizi Sociali del Comune. Grazie alla collaborazione con l’Università Popolare “G Malvermi” di Auser, sono stati presentati i tre nuovi corsi di approfondimento tematico che verranno avviati a breve e vedranno coinvolti i partecipanti per 15 incontri a cadenza settimanale.

Giorgio Reggiani, neo presidente di Auser Piacenza e Marco Marchetta responsabile dell’Università Popolare “G. Malvermi, insieme all’assessore ai servizi sociali del comune di Piacenza Federica Sgorbati e all’operatore dell’Ufficio Attività Socio Ricreative del comune Maria Grazia Ultori hanno illustrato le tre proposte.

GLI APPUNTAMENTI – A partire dal 18 ottobre, ogni lunedì dalle 17.00 alle 18.30 presso la sede dei Servizi Sociali di via Taverna 39, a Piacenza, la professoressa Cristina Bonelli favorirà riflessioni e confronti sul “vivere comune” con il corso “Libertà vo’ cercando… Le origini e i problemi dell’idea della libertà”.

Mercoledì 27 ottobre prende il via il corso di “conoscenza e approfondimento della storia piacentina attraverso i monumenti, gli scavi, i reperti, i documenti storici e letterari” a cura da Stefano Quagliaroli. Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 presso la sede dei Servizi Sociali di via Taverna 39.

Infine, da lunedì 8 novembre, si avvierà anche il corso “Strumenti per rafforzare la memoria (perché il cervello mantenuto in allenamento non invecchia)” a cura del neuropsicologo Giuseppe Rocca. Appuntamento ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.00 presso la palestra Ausl di via Giovanni Pallastrelli.

CORSI GRATUITI- I corsi sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione all’Auser per la copertura assicurativa. Le attività formative verranno realizzate in locali e con modalità che rispettano le normative vigenti relative alla situazione pandemica. Pertanto saranno accolti solo partecipanti con green pass e saranno disponibili posti calmierati: 20 per i primi due corsi e 12 per il terzo.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni si apriranno il 4 ottobre resso la sede Auser di Via S. Siro, 74 dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle18,00. Per maggiori informazioni si può chiamare l’Università Popolare “G. Malvermi” allo 0523/1725250.

LOCANDINA