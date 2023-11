Fiorenzuola, sede temporanea del Taxi sociale in largo Gabrielli

Il Taxi sociale dell’associazione Auser cambia sede, il servizio riparte questa volta dal primo piano di Fiorenzuola Patrimonio, l’ufficio in Largo Gabrielli accanto al comando dei vigili.

Il servizio di trasporto dell’Auser, che da tempo svolge la sua attività dall’ex liceo di Piazzale d’Azeglio, è rimasto fermo per due giorni, dopo che lunedì mattina, l’impresa incaricata dal comune per svolgere i lavori di restauro dell’immobile, ha bussato alla porta del loro ufficio chiedendo di abbandonare immediatamente la sede collocata nell’edificio. A quel punto, l’associazione si è trovata senza uno spazio alternativo in cui poter proseguire l’attività.

Dopo qualche polemica e un po’ di malumore per il mancato accordo tra Comune e associazione per una sede alternativa, si è arrivati ad una soluzione provvisoria. “Fiorenzuola Patrimonio è per noi una soluzione accettabile” ha affermato Franco Pastorelli, coordinatore Auser.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ