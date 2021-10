Spaccata al bar: in 8 minuti rubate 15 bottiglie di champagne e 1.200 euro

01

Ladri in un bar di via Poggi, nella notte fra mercoledì 29 e giovedì 30 settembre, e in otto minuti portano via il fondo cassa per 1.200 euro e una quindicina di bottiglie di champagne.

“Probabilmente hanno spaccato la vetrina con una mazza tanto da ricavarci un buco” ha spiegato Alessandro Quagliaroli, titolare del bar.

“Il buco era abbastanza stretto ma evidentemente il ladro che vi è passato era molto magro – aggiunge Quagliaroli -. Una volta dentro ha scelto le bottiglie di vino più pregiate e preso l’incasso. Non avevo mai subito furti prima di oggi”.

Sul posto per le indagini del caso sono accorsi gli agenti della volante di polizia e gli uomini della polizia scientifica. I ladri, come immortalato dalla videocamera di un vicino esercizio, erano almeno tre.