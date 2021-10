Ex mercato ortofrutticolo, al via le operazioni di pulizia in vista della demolizione

“La cosa più pulita che stanno trovando? I topi e le siringhe”. Il commento sbalordito di alcuni residenti la dice lunga sulla mole di rifiuti che gli addetti della coop San Martino stanno rinvenendo giorno dopo giorno dentro le “spoglie” dell’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo. Sono in corso le operazioni di pulizia propedeutiche alla demolizione di quasi tutte le palazzine presenti (e ricche di eternit) in un complesso che ormai da anni era diventata zona franca dello spaccio, rifugio fisso di sbandati, immigrati clandestini e persone senza fissa dimora. La San Martino lavora in subappalto della ditta Furia di Caorso, incaricata dal Consorzio Terrepadane per i lavori di risanamento e demolizione.

