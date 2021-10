Puliamo Piacenza arriva a Podenzano: raccolta oltre una tonnellata di rifiuti

Ampia partecipazione alla giornata podenzanese di Puliamo Piacenza, l’iniziativa dell’Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente, Plastic Free e l’aiuto di Iren per sensibilizzare alla cura dell’ambiente.

Materiale di scarto edile, pneumatici, plastica, grandi tubi e reti di metallo sono i rifiuti che sono stati raccolti nella mattinata di oggi lungo il greto del Nure, un’area molto frequentata per le passeggiate, ma da sempre un luogo in cui vengono abbandonati i rifiuti. I volontari, che si sono ritrovati in via Scotti per ricevere i guanti, le pettorine, i sacchi e i gadget di Libertà, si sono sparsi ai lati del torrente, addentrandosi anche nella boscaglia dove hanno scovato diversi accumuli di materiale di scarto edile, sedimentato nel tempo, ma anche ferro, bottigliette di plastica e lattine, grandi tubi di ferro forse portati dalle piene del Nure.

La giunta del Comune di Podenzano al completo ha partecipato all’iniziativa. I rifiuti sono stati messi in un mezzo di Iren. Il materiale ferroso è stato accatastato in un rimorchio messo a disposizione da un agricoltore della zona e portato alla discarica di Podenzano.

