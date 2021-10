Oggi allerta meteo per intensi temporali su tutta la provincia di Piacenza

È scattata a mezzanotte l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale per il maltempo che oggi si abbatterà su tutta l’Emilia Romagna, senza risparmiare le zone di pianura e di collina del nostro territorio.

“In particolare, per la giornata di oggi – spiegano gli esperti – soprattutto nelle ore serali sono previsti temporali intensi, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale e localmente sulla pianura occidentale. L’allerta è arancione montagna e collina piacentino-parmense e di colore giallo per le zone di bassa collina e pianura piacentino-parmense”.

Non sono escluse precipitazioni già in mattinata.

