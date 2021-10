A Sarmato c’è un nuovo medico di famiglia: è la dottoressa Elena Rossetti

Dal 21 ottobre un nuovo medico di famiglia sarà in servizio nel comune di Sarmato, in sostituzione della dottoressa Elisabeth Imperatore, che cessa il suo incarico provvisorio: si tratta della dottoressa Elena Rossetti, specialista in ematologia.

Rossetti avrà un massimale di 1.500 pazienti ed eserciterà la sua attività nell’ambulatorio dato in concessione gratuita dal Comune, in viale Resistenza 2. Gli attuali assistiti da Imperatore passeranno automaticamente in carico a Rossetti, senza necessità di procedere al cambio medico, a meno di non voler fare una scelta differente.

Rossetti avrà un incarico provvisorio di un anno come medico di medicina generale di Assistenza Primaria del Distretto di Ponente; gli orari e i recapiti saranno comunicati quanto prima sul sito del Comune e in ambulatorio.