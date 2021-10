Centrale Amaldi compie 50 anni: Enel regala il taxi sociale a Castel San Giovanni

Il nuovo taxi sociale del comune di Castel San Giovanni è un’auto completamente elettrica. Enel, in occasione dei 50 anni della centrale Amaldi, ha donato all’ente pubblico un mezzo elettrico che è stato messo a disposizione dei servizi sociali. Servirà cioè al trasporto di anziani e agli assistenti domiciliari che ogni giorno assistono a casa le persone che ne hanno necessità. In virtù di una convenzione tra Enel e Comune sono state posizionate in città oltre dieci colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici a cui a breve se ne aggiungeranno altre.

