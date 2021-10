Piogge intense su Piacenza e provincia, allerta per tutto il giorno

Piogge intense si stanno abbattendo dall’alba di oggi su Piacenza e provincia.

Per il momento, nessun problema serio è stato segnalato.

Per tutta la giornata di oggi resterà in vigore l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna: “L’afflusso di aria fredda in quota darà luogo a condizioni di instabilità diffusa, in intensificazione nella seconda parte della giornata. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, inizialmente sparsi e più probabili sul settore occidentale, mentre dalla sera saranno più probabili e diffusi sul settore centro-orientale”.

