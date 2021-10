“Un giardino per alunni sul prato di piazza Cittadella”. L’idea della scuola Mazzini

L’idea è tanto semplice quanto brillante: trasformare il prato di piazza Cittadella in un giardino recintato per gli alunni della vicina scuola “Mazzini”. La proposta arriva proprio da alcune classi del secondo circolo didattico di Piacenza e “sarà inviata all’amministrazione comunale”, spiega la preside Giovanna Solari.

Da tempo questa parte di Piacenza – di fronte a palazzo Farnese – attende un’adeguata opera di riqualificazione. Secondo gli alunni e le insegnanti della scuola “Mazzini”, dunque, un primo passo in questa direzione potrebbe essere proprio quello di “rendere migliore e più fruibile l’area verde in piazza Cittadella, nell’ottica della condivisione con altre realtà – sottolinea la dirigente -, ovviamente delimitandola per garantire la sicurezza dei bambini”.

Qualche mese fa, tra l’altro, gli alunni della “Mazzini” avevano già scritto al Comune per avanzare un loro progetto di sistemazione del cortile scolastico, con murales, fiori e una pista d’atletica.