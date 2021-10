Camici bianchi addio, entro l’anno lasciano l’ospedale 5 anestesisti su 26

Entro la fine dell’anno, cinque anestesisti sui 26 in pianta organica lasceranno l’ospedale di Piacenza. E ancora: due medici dell’ortopedia, entro il 31 dicembre, lasceranno per raggiunti limiti di età. Si profilano dunque mesi complicati al Guglielmo da Saliceto dove la carenza di specialisti è un dato di fatto già da tempo evidenziato ed “è al centro delle politiche di riorganizzazione e sviluppo aziendale dell’Ausl per migliorare le condizioni di lavoro e attirare professionisti” hanno dichiarato dall’amministrazione strategica dell’Azienda sanitaria. ll direttore sanitario dell’Ausl, Guido Pedrazzini, ammette che “è difficile contrastare le singole decisioni dei professionisti in particolare se motivate da legittime aspettative personali di carriera o di guadagno”.

