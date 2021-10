Verde pubblico, risistemate le aree nelle zone di viale Dante e via Veneto

Risistemate le aree verdi tra viale Dante e via Nasolini, dove si procederà alla verifica dell’impianto di irrigazione, nonché la ciclabile di via Tansini e sul lato verso via Veneto dove sono state eliminate tutte le infestanti. Sul lato di Via Lanza è stata riqualificata la “striscia” di terra che collega la ciclabile con il parco della Galleana. L’area risultava invasa da rovi e infestanti cresciute in modo spontaneo.

Lo comunica l’amministrazione comunale di Piacenza. “Il censimento delle aree verdi comunali e il regolamento del verde pubblico – sottolinea l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi – ci consentono di intervenire ora su molte aree che da troppi anni erano trascurate creando situazioni di insicurezza per i cittadini, scarsa pulizia, oltre che di fruizione difficoltosa di spazi verdi, marciapiedi e piste ciclabili”.