A Villa Carenzi i test degli esperti di ”History and Mistery Research”

Sono loro i primi a definirsi scettici, a dire che nella stragrande maggioranza delle segnalazioni si tratta poi di spifferi, tanto che non hanno mai voluto essere chiamati “acchiappafantasmi”. Ma questa volta dal sopralluogo a villa Carenzi, l’ex colonia elioterapica alle porte di Bobbio, nei pressi di Piancasale, sono tornati con qualche incertezza in più rispetto al 2018, e dati su dati da analizzare. Gli esperti di “History and Mistery Research” sono rimasti nelle rovine della colonia con i loro strumenti dalle 4 del pomeriggio alle 4 di notte.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI ELISA MALALCALZA