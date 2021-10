Guasto al centralino della sede comunale di via XXIV Maggio a Piacenza

A causa di un malfunzionamento del centralino, questa mattina, 15 ottobre, gli uffici comunali Abitazioni, Servizi per le non autosufficienze e altri con sede in via XXIV Maggio a Piacenza non sono purtroppo raggiungibili né via telefono né tramite email. Sono in corso gli interventi necessari per ripristinare il regolare funzionamento del sistema e delle comunicazioni con l’esterno.

