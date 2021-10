Scontro tra due auto a Ponte dell’Olio: conducente portato a Parma in elisoccorso

Un incidente grave si è verificato nella serata del 15 ottobre a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza. Due auto si sono scontrate mentre percorrevano la strada Val Nure all’altezza di via Boggiani. Sul posto le Pubbliche Assistenze di Val Nure e Rivergaro e l’elisoccorso. Ad avere la peggio un uomo di 46 anni che è stato condotto all’ospedale di Parma in elicottero in condizioni serie dopo essere stato sottratto dai vigili del fuoco dall’abitacolo in cui era rimasto incastrato. Alla guida dell’altra auto un donna che è rimasta leggermente ferita.

