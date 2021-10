Assalto alla Cgil, sindacati piacentini a Roma per il corteo “Mai più fascismi”

Si sono radunati stamattina, 16 ottobre, in piazza dell’Esquilino a Roma anche diversi attivisti piacentini partecipanti alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil a una settimana di distanza dall’assalto alla sede nazionale del sindacato di Corso d’Italia. I sindacati, al motto “Mai più fascismi”, hanno organizzato un corteo fino a piazza San Giovanni. Presenti anche le delegazioni del nostro territorio, per “dare un grande segnale di unità contro ogni forma di violenza, per il bene comune, la democrazia e la libertà personale, collettiva e associativa”, si legge in una nota.

